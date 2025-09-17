Соцработникам Подмосковья напомнили о выплатах на аренду жилья

Социальные работники Подмосковья могут онлайн оформить выплаты на аренду жилья. Госуслугой уже воспользовались более одной тысячи раз.

Госуслугу запустили на региональном портале в сентябре 2024 года, напомнили в Мингосуправления Подмосковья. В нее внедрили умный сервис, который проверяет, была ли выплата назначена ранее.

«Кроме того, онлайн-сервис предпроверки ранее поданного заявления помогает избежать повторной подачи заявки, если по предыдущей решение еще не принято. Это позволяет сократить количество отказов в предоставлении услуги», — отметили в министерстве.

Услуга доступна в разделе регионального портала «Соцподдержка» — «Соцпомощь». Воспользоваться ей могут сотрудники социальных учреждений региона, которые не имеют своего жилья в Подмосковье. Размер выплаты составляет от 20 до 30 тысяч рублей.

Заявки рассматривают в течение 10 рабочих дней.