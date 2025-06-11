Соцработник из Шатуры стала призером всероссийского конкурса профмастерства

Специалист семейного центра «Преображение» Наталья Шевелкина из Шатуры приняла участие в областном этапе конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. Она стала бронзовым призером.

Наталья Шевелкина заняла третье место в номинации «За созидание и долголетие в профессии». Она помогает семьям с детьми преодолевать трудные жизненные ситуации уже больше 24 лет.

Лишь за 10 лет работы Наталья запустили около 10 проектов, организовала более 3,5 тысячи профильных занятий и мероприятий. В них поучаствовали почти 9,5 тысячи детей и более 300 взрослых.

К примеру, с проектом «Каникулы без гаджетов» учреждение приняло участие в премии губернатора Московской области Андрея Воробьева. Патриотический проект—конкурс «Эхо войны» в этом году прошел в 10-й раз.

«Моя профессия — это моя миссия. Я верю, что задача социальных работников — зажигать огонь в сердцах детей, вдохновлять их на добрые дела и помогать им стать активными участниками нашего общества», — поделилась Наталья Шевелкина.

Кроме того, сейчас в округе проходят инициированные Натальей занятия «Родительского клуба». Подробности можно узнать по телефонам 58-587, 90-061.