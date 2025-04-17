Соцобъект построят на месте пустыря в ЖК «Спасский мост» в Красногорске

Жители жилого комплекса «Спасский мост» совместно с администрацией Красногорска приняли решение о будущем использовании пустующего участка во дворе многоквартирных домов. Ранее инициативная группа жителей попросила обратить внимание на огороженную территорию, которая долгое время оставалась неосвоенной.

По поручению главы городского округа Красногорск Дмитрия Волкова в прошлом месяце состоялась встреча с жителями, где было принято решение о разработке планов по строительству социального объекта.

16 апреля прошла повторная встреча, на которой жители выразили свои пожелания относительно благоустройства территории. Большинство выступило за создание зоны отдыха с озеленением и спортивной площадкой. Однако, учитывая молодой и густонаселенный характер микрорайона, администрация предложила строительство социального объекта — школы или детского сада.

В ближайшее время будет разработана дорожная карта проекта со сроками выполнения, а окончательное решение о типе объекта будет принято с учетом мнения жителей.