Социологический опрос о культуре округа проведет библиотека в Воскресенске

Отдел краеведения Центральной библиотеки имени Инны Гофф запустил социологический опрос для жителей городского округа Воскресенск. Мероприятие организовали в связи со стартом проекта «Место встречи — Воскресенск», который посвятили почетному гражданину города Николаю Докторову.

Жителям Воскресенска предлагают пройти соцопрос, чтобы определить уровень их вовлеченности в культурную жизнь округа. Ответить на вопросы можно по ссылке.

Опрос поможет сотрудникам библиотеки сформировать программу исторического проекта «Место встречи — Воскресенск» с учетом потребностей и интересов горожан.

«Мы стремимся создать комфортное пространство для всех, кто интересуется краеведением, и ваше мнение поможет нам сделать город лучше!» — сказали сотрудники Воскресенской библиотеки на своей странице в социальных сетях.

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