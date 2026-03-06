Социальным предпринимателям Подмосковья напомнили о мерах поддержки

Социальные предприниматели Подмосковья могут поулчить государственную поддержку. Для этого нужно вступить в реестр и получить официальный статус. Он дает ряд преференций, помогающих бизнесу устойчиво развиваться, напомнили в региональном Мининвесте.

Социальным предпринимателям доступна субсидия в размере двух миллионов рублей, которой можно компенсировать до 85% затрат. Средства можно направить на оплату аренды, коммунальных услуг, ремонт или приобретение оборудования.

Также предприниматели могут получить консультацию специалиста Мининвеста по телефону 0150.

Кроме того, фонд микрофинансирования предоставляет предприятиям льготные кредиты до двух миллионов рублей на три года. Процентная ставка составляет от трех до 12,5% годовых.

Подать заявку на получение статуса социального предприятися можно через «Госуслуги». Больше о мерах поддержки бизнеса — по ссылке.