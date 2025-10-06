Социальным НКО Подмосковья помогут создать сайты

В Подмосковье стартовал дополнительный отбор для оказания информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям региона. В рамках этой инициативы они смогут получить содействие в создании официальных сайтов.

В Министерстве информации и молодежной политики Московской области отметили, что прием заявок продлится до 4 ноября.

Участвовать в отборе могут только некоммерческие организации, зарегистрированные на территории региона не менее чем за год до подачи заявки.

Для участия необходимо направить пакет документов и всю информацию на электронную почту minfo@mosreg.ru.

Более подробные сведения об условиях отбора доступны на официальных ресурсах министерства.

Результаты отбора опубликуют на сайте ведомства в течение 14 календарных дней после формирования окончательного перечня победителей.