Социальным НКО Подмосковья помогут создать сайты
В Подмосковье стартовал дополнительный отбор для оказания информационной поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям региона. В рамках этой инициативы они смогут получить содействие в создании официальных сайтов.
В Министерстве информации и молодежной политики Московской области отметили, что прием заявок продлится до 4 ноября.
Участвовать в отборе могут только некоммерческие организации, зарегистрированные на территории региона не менее чем за год до подачи заявки.
Для участия необходимо направить пакет документов и всю информацию на электронную почту minfo@mosreg.ru.
Более подробные сведения об условиях отбора доступны на официальных ресурсах министерства.
Результаты отбора опубликуют на сайте ведомства в течение 14 календарных дней после формирования окончательного перечня победителей.