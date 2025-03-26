Социальным чат-ботом Подмосковья воспользовались более 1,5 млн раз

В Московской области работает социальный чат-бот в Telegram. С его помощью жители Подмосковья могут оперативно узнавать о социальных услугах и мерах поддержки, как на региональном, так и на федеральном уровнях. Количество использований этого сервиса превысило цифру в 1,5 миллиона.

Бот регулярно обновляют и дополняют новыми функциями, данные постоянно актуализируются.

«В топе, конечно, вопросы по детским пособиям. Именно поэтому мы расширили возможности бота, добавив информацию для семей, где только родился ребенок или для тех, кто ожидает пополнения», — рассказывает министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

Благодаря простому интерфейсу, жители Подмосковья могут легко находить информацию о доступных льготах и других социальных инициативах. Сервис помогает рассчитать их с учетом всех нюансов.

Социальный чат-бот доступен по ссылке.