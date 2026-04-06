Социальный центр «Серпуховский» проведет третий семинар о проблемах аутизма

Более 40 участников и спикеров из Серпухова, Пущино, Домодедово, Наро-Фоминска, Серебряных Прудов и Протвино собрались, чтобы обсудить основные проблемы, с которыми сталкиваются люди с аутизмом, и методы их решения. Это подчеркивает растущий интерес к вопросам поддержки людей с аутизмом и созданию более доступного общества.

На семинаре были представлены новейшие методические пособия для работы с детьми, страдающими аутизмом. Участники познакомились с различными подходами и инструментами, которые могут улучшить качество жизни этих детей.

Специалисты семинара презентовали методику БОС-терапии, элементы технологии В. В. Воскобовича и научный подход к применению музыки в терапии. Эти методы открывают новые горизонты для развития и социализации детей с расстройствами аутистического спектра (РАС).