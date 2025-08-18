Социальный центр капитально отремонтируют в Волоколамске

В отделении «Осташево» доброго дома «Одинцовский» завершили капитальный ремонт пятого корпуса. В Минсоцразвития Московской области сообщили, что здание полностью обновили: разобрали старые конструкции, сделали новые стены и отделку, заменили системы света, воды и канализации. На эти цели направили более 90 млн рублей.

«В отделении оборудованы современные санитарные комнаты, обновлены сети водоснабжения, а также фасад и интерьер здания», — сообщил министр социального развития Подмосковья Андрей Кирюхин.

В добром доме установили охранную сигнализацию и камеры, а также сделали здание удобным для людей с инвалидностью. В корпусе появились новые комнаты с мебелью и техникой, обновили санузлы. На кухне установили современное оборудование и приборы, а для досуга жильцов добавили аэрохоккей, трансформируемый игровой стол, интерактивную доску с проектором и массажное кресло.

«Помимо ремонта мы оснастили отделение новой техникой, мебелью, кухонным инвентарем, а также оборудованием для комфортного и интересного времяпровождения на сумму более 32 млн рублей», — дополнил министр.

Все эти изменения сделали отделение более удобным и уютным. Теперь люди, которым нужна социальная поддержка, смогут чувствовать себя здесь комфортно и проводить время интересно.