Социальный проект по психологической поддержке женщин запустили в Красногорске

Жительницы подмосковного Красногорска, испытывающие стресс, неуверенность, тревогу и другие проявления психологического дискомфорта, могут стать участницами проекта «Точка опоры». В рамках него специалисты бесплатно помогут лучше понять себя и найти ответы на главные вопросы.

В рамках проекта пройдут восемь встреч для женщин, которые хотят справиться со стрессом, перенапряжением, тревогой и усталостью без лекарств, выйти из разрушающих отношений, стать увереннее и красивее, построить здоровые отношения, не жертвуя собой.

Участницы будут встречаться два раза в неделю, слушать лекции и выполнять простые домашние задания. Их ждут три модуля: работа с телом, эмоциями, мышлением и привычками.

Первая встреча состоится 27 ноября в 19:00 в пресс-центре стадиона «Зоркий» на Пионерской улице, дом 31.

Программа курса и запись по телефону: +7(926)309-69-03.