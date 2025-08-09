Социальный предприниматель из Балашихи открыл Центр образования

«Экспертно-правовой центр „Априори“ объявил о запуске нового направления в сфере образования детей в Балашихе. С нового учебного года в деревне Федурново откроется многопрофильный развивающий центр „Априори — умный старт“, который возглавит Алла Линева.

Создание центра стало ответом на актуальные потребности жителей удаленных жилых комплексов, таких как Федурново, где доступ к образовательным учреждениям и дополнительным занятиям ограничен. В условиях удаленности от городского центра и ближайших школ, «Априори — умный старт» предложит детям возможность развиваться в различных областях, включая творчество, спорт и интеллектуальные навыки.

Особое внимание будет уделено детям из семей ветеранов СВО, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов. Для них предусмотрены льготные условия приема на занятия, что подчеркивает социальную направленность проекта и его стремление поддерживать семьи, которые служат обществу.

Руководитель центра Алла Линева имеет богатый опыт работы на государственной службе и активной общественной деятельности. Она организовывала творческие конкурсы и фестивали, поддерживала связи с культурными деятелями, а также занималась развитием молодежных движений. Ее стремление создать образовательный центр возникло из личного опыта и наблюдений за современными детьми.

«Я всегда была убеждена, что раннее образование играет ключевую роль в формировании личности и раскрытии потенциала ребенка. Когда я сама стала мамой, я столкнулась с тем, что не всегда легко найти место, где действительно учитываются индивидуальные особенности каждого ребенка, где создается вдохновляющая и поддерживающая среда для развития», — поделилась Алла Линева.

«Априори — умный старт» станет современным образовательным пространством, где будут реализованы программы по развитию интеллектуальных, спортивных, творческих и социальных навыков у детей. Центр будет предлагать разнообразные занятия, которые помогут детям раскрыть свои таланты и подготовиться к будущей жизни.