Социальный контракт помог жителям Химок открыть бизнес и найти работу

Социальный контракт стал инструментом поддержки для жителей Химок, помогая открыть собственное дело, найти работу или справиться с трудной жизненной ситуацией. В 2026 году в округе заключили 22 таких соглашения, благодаря которым жители получили финансовую помощь и сопровождение специалистов.

Десять контрактов были направлены на развитие индивидуального предпринимательства, еще десять — на трудоустройство, два — на поддержку граждан, оказавшихся в сложной ситуации.

Подать заявление можно через портал региональных Госуслуг или лично в территориальном отделении социальной защиты. Специалисты помогают определить подходящее направление, подготовить документы и составить индивидуальную программу.

Для будущих предпринимателей предусмотрена помощь до 350 тысяч рублей на запуск дела, для развития личного подсобного хозяйства — до 200 тысяч рублей. Жители, которые ищут работу или находятся в трудной ситуации, могут получать ежемесячную выплату в размере 22,1 тысячи рублей. При необходимости обучения предусмотрено дополнительное финансирование.

Для ветеранов специальной военной операции действуют упрощенные процедуры и дополнительные меры сопровождения. Благодаря комплексной поддержке 117 человек уже смогли найти работу.

«Сначала казалось, что открыть свое дело — это слишком сложно, особенно без стартового капитала. Но сотрудники соцподдержки помогли с каждым этапом: разобраться с документами, подобрать обучение, составить заявку. Мне до сих пор помогают с продвижением и дают советы, если возникают вопросы», — поделилась жительница Химок Анна Макарова.

Социальный контракт предполагает партнерство между человеком и государством: житель берет на себя обязательства по реализации выбранного проекта, а получает финансовую и консультационную поддержку.

«Народная программа „Единой России“ синхронизирована с целями национальных проектов и направлена на то, чтобы каждый житель региона мог реализовать свой потенциал. В Химках соцконтракт — это реальный шанс на перемены: от поиска работы до создания собственного дела», — отметил депутат Артур Каримов.

Участники программы также получают помощь в составлении бизнес-планов, обучении и освоении цифровых инструментов.