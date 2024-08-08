Социальные работники Орехово-Зуева напомнили о детских программах коррекции

Фото: Медиасток.рф

Сотрудники Комплексного центра социального обслуживания Орехово-Зуевского округа напомнили о том, какие программы реабилитации они могут предложить детям. Это дидактические игры, специальные упражнения и графомоторика.

Коррекционные педагоги центра помогают детям с ограниченными возможностями здоровья преодолевать дефициты развития каждый день. Для этого они используют игры, знакомящие ребят со свойствами предметов окружающего мира, пальчиковые игры и упражнения на развитие внимания, памяти и речи.

Также социальные работники помогают развиваться ребятам творчески и занимаются с ними графомоторикой. К каждому воспитаннику проявляют индивидуальный подход.

В процессе активно участвуют и родители детей. Им также дают рекомендации и домашние задания. Кроме того, сотрудники центра проводят регулярную диагностику успехов ребят.

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