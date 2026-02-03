Социальные объекты расчистили от снега в Наро-Фоминском округе
Ранним морозным утром на территории поликлиники в Апрелевке провели активную уборку. После обильных снегопадов дорожки и тротуары расчищали не только работники коммунальных служб, но и добровольцы — участники областного субботника.
Мероприятие организовала партия «Единая Россия». «Снежный десант» помог справиться с последствиями непогоды в апрелевских школах и детских садах.
«В этом году у нас настоящая русская зима, которой долго-долго мы — люди взрослого поколения — не видели, а дети, вообще не видели, наверное, ни разу такого снега. Впереди еще морозы, а мы сегодня помогаем прочистить дорожки, входы к поликлинике», — рассказал депутат Мособлдумы Александр Баранов.
Субботники по уборке снега также прошли в Атепцеве, Верее, Веселеве, Васильчинове, Петровском, Селятине и Наро-Фоминске. Всего в городском округе площадками стали 15 социально-значимых объектов.