Социальные объекты расчистили от снега в Наро-Фоминском округе

Ранним морозным утром на территории поликлиники в Апрелевке провели активную уборку. После обильных снегопадов дорожки и тротуары расчищали не только работники коммунальных служб, но и добровольцы — участники областного субботника.

«В этом году у нас настоящая русская зима, которой долго-долго мы — люди взрослого поколения — не видели, а дети, вообще не видели, наверное, ни разу такого снега. Впереди еще морозы, а мы сегодня помогаем прочистить дорожки, входы к поликлинике», — рассказал депутат Мособлдумы Александр Баранов.