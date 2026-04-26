Социальную инфраструктуру обновят в Химках

Фото: Игровая комната в новом детском саду «Олимпийский островок» в ЖК «Квартал Ивакино» в Химках / Медиасток.рф

В Химках идет обновление социальной инфраструктуры. Один из важнейших проектов — капитальный ремонт хирургического корпуса Химкинской клинической больницы: на объекте завершается этап демонтажных работ.

О ходе модернизации в своих социальных сетях рассказала глава округа Инна Федотова.

Она отметила: «По народной программе партии „Единая Россия“ капитально ремонтируем хирургический корпус Химкинской клинической больницы. Более 10 тысяч квадратных метров — фактически создаем новое современное медицинское пространство. После завершения работ здесь будет 203 койки и приемное отделение на 80 госпитализаций в сутки. Сейчас завершаем демонтаж, впереди — усиление конструкций и обновление здания».

Развитие здравоохранения остается в числе главных задач. Ранее по этой же программе обновили Химкинский родильный дом — с начала года здесь уже родились почти 400 детей. Учреждение оснащено современным оборудованием, созданы комфортные условия для пациентов. Глава округа лично следит за ходом всех значимых социальных проектов.

Не менее активно развивается и сфера образования. За отчетный период в Химках открылось новое дошкольное отделение «Олимпийский островок» школы № 30 в квартале Ивакино; детский сад «Маячок» возобновил работу после капитального ремонта; завершилась реконструкция воспитательно-образовательного комплекса в Новогорске; детский сад «Радуга» на Юбилейном проспекте обновили после реконструкции.

Продолжается капитальный ремонт еще ряда учреждений, включая гимназию № 23, лицей № 7 имени Д. П. Уланова, дошкольные отделения и школы округа. Также ведется строительство новой школы на 1100 мест в микрорайоне Подрезково.

Социальная поддержка жителей за отчетный период включала шесть семей, получивших сертификаты на улучшение жилищных условий; ребенку, оставшемуся без попечения родителей, передали ключи от квартиры; три семьи получили жилье в рамках комплексного развития территорий.

Благодаря народной программе и системному развитию округа жизнь в Химках становится комфортнее.