Социальную газификацию деревни Татарки проверил глава Одинцовского округа

Глава Одинцовского округа Андрей Иванов навестил многодетную семью Весельских, которая приняла участие в президентской программе «Социальная газификация». Пуск газа в их частном доме состоялся в ноябре 2023 года.

Благодаря программе социальной газификации дом многодетной семьи Весельских теперь подключен к магистральному газопроводу.

"Вместе с семьей Весельских мы приготовили яичницу на новой газовой плите. Теперь их дом отапливается газом, что не только экономично, но и удобно", - рассказал Андрей Иванов.

По словам главы семьи, раньше отопление газгольдером обходилось им в 15 тысяч рублей в месяц. Теперь же, даже в самые холодные месяцы, расходы на отопление не превышают двух-трех тысяч рублей.

Для участников специальной военной операции и членов их семей, а также инвалидов первой группы и лиц, осуществляющих уход за детьми-инвалидами, предусмотрена льгота. Они могут получить субсидию на приобретение газового оборудования и проведение работ по подключению к газовым сетям в пределах границ их земельных участков.

Чтобы подключить дом к газу, жителям Московской области необходимо подать заявку на социальную газификацию онлайн на сайте "Мособлгаза" или лично в офисе компании.

Актуальное расписание всех офисов размещено на сайте организации в разделе «Социальная газификация», «График работы офисов».

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».