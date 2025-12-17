Социального работника из Воскресенска наградили за помощь детям с ОВЗ

Специалист по реабилитационной работе Комплексного центра «Воскресенский» Ясамен Гаджиева вот уже более 10 лет помогает юным воспитанникам с ограниченными возможностями здоровья раскрывать свои способности. Ее наградили медалью и дипломом за активное участие в инклюзивных конкурсах «Особые таланты — 2025» и «Особый педагог — 2025».

Ясамен Гаджиева подает пример и подопечным. По словам их родителей, дети с интересом участвуют в различных мероприятиях и конкурсах. Воспитанники комплексного центра успешно реализуют свои таланты, выигрывая призовые места.

Как отметили в Министерстве социального развития Московской области, работа таких сотрудников вносит важный вклад в развитие социальной сферы региона.

Чтобы получить консультацию специалиста, необходимо обратиться в Комплексный центр социального обслуживания и реабилитации «Воскресенский» лично по адресу — улица Дзержинского, дом № 12, либо позвонить по номеру: 8 (496) 443−80–60.