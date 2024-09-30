Социально-гуманитарный университет в Коломне отметил 85-летие

Государственный социально-гуманитарный университет в Коломне отметил значимый юбилей — 85 лет со дня основания. В университете состоялся праздничный концерт, на который собрались почетные гости, социальные партнеры, выпускники разных лет и ветераны педагогического труда.

История этого высшего учебного заведения началась в 1939 году с образования Коломенского учительского института. Сегодня он является одним из ведущих педагогических вузов Подмосковья, давшим образование тысячам студентов, преподавателей и выпускников.

«Коломенский вуз — это жизнь, посвященная науке и детям. 85 лет — это много или мало? У каждого свой взгляд на время, но мы точно знаем, что за эти годы достигнуто многое. И впереди у нас еще много планов и мечтаний, которые мы уверены воплотить в жизнь», — обратилась к собравшимся ректор Жанна Леонова.

Университет гордится не только своей историей, но и настоящими достижениями и перспективами. Об этом говорили почетные гости мероприятия, включая заместителя главы городского округа Коломна Дмитрия Шаталова и заместителя председателя Совета депутатов округа Валерия Косова. Были зачитаны поздравительные телеграммы от депутата Государственной думы Никиты Чаплина и депутата Мособлдумы Екатерины Лобышевой, которые подчеркнули важность педагогического образования и пожелали университету дальнейшего процветания.

Торжественные поздравления чередовались с творческими номерами студентов. В песнях, танцах и сценических постановках звучала благодарность педагогам-ветеранам, гордость за выпускников, уважение к педагогическим династиям и признательность поколению победителей за мирное небо.

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