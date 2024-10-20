Социально-гуманитарный университет и музшкола № 2 в Коломне установили партнерство

Государственный социально-гуманитарный университет (ГСГУ) и детская музыкальная школа № 2 в Коломне объявили о начале стратегического партнерства, которое обещает открыть новые горизонты в области музыкального образования. Официальные подписи под соглашением поставили ректор ГСГУ Жанна Константиновна Леонова и директор музыкальной школы Янина Евгеньевна Ковалева.

Целью нового сотрудничества является создание условий для профессиональной подготовки студентов ГСГУ и предпрофессиональной подготовки школьников. Это партнерство позволит студентам-музыкантам ГСГУ и Егорьевского колледжа педагогики и искусства получить практико-ориентированное обучение, необходимое для успешной карьеры в музыкальной сфере.

Важным направлением сотрудничества станет научно-методическая поддержка педагогов музыкальной школы. Преподаватели получат доступ к новейшим тенденциям в музыке и образовании через участие в конференциях, семинарах и мастер-классах, организуемых университетом. Также для них предусмотрены курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки, что позволит им внедрять современные методики в обучении молодых талантов.

Новое партнерство обещает стать значимым шагом в развитии музыкального образования в регионе, открывая новые возможности как для студентов, так и для школьников, стремящихся к профессиональному росту в мире музыки.

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