«Социальная ипотека» помогла врачу Красногорска приобрести жилье

Благодаря программе «Социальная ипотека» участковый педиатр из Красногорска Анна Иванова смогла приобрести квартиру. Опытный врач, работающий в местной больнице, теперь будет жить в собственном жилье.

Анна Иванова — педиатр с семилетним стажем и многодетная мама. До этого семья жила в съемной квартире, но благодаря поддержке региона Анна, наконец, смогла обзавестись собственными квадратными метрами. Программа «Социальная ипотека», запущенная в Московской области по инициативе губернатора в 2016 году, направлена на помощь медикам, учителям, молодым ученым и тренерам.

Также в Красногорске предусмотрены дополнительные меры поддержки медработников. По поручению главы округа Дмитрия Волкова, врачам выплачивают частичную компенсацию за аренду жилья.

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