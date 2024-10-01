Социальная ипотека помогла врачу из Мытищ приобрести жилье

Участие в программе «Социальная ипотека» помогло врачу Ольге Марковой приобрести квартиру для своей семьи в городском округе Мытищи. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Ольга Маркова работает врачом функциональной диагностики в Мытищинской областной клинической больнице. Ее стаж — семь лет.

Супруги с ребенком жили в съемной квартире. Узнав от коллег о господдержке медиков, Ольга подала документы, прошла отбор и получила сертификат.

«В самое ближайшее время готовимся к переезду в трехкомнатную квартиру. Удалось приобрести ровно то, что нужно, что хотели, что искали. Добротный кирпичный дом, четвертый этаж. Главное — близко к работе. Мы очень довольны!» — рассказывает врач.

Узнать больше о программе «Социальная ипотека» можно на сайте Минжилполитики Московской области.

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