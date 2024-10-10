Социальная ипотека помогла учителю из Чехова приобрести жилье

Еще один педагог в городском округе Чехов приобрел жилье по программе «Социальная ипотека». В центре города купила квартиру учитель Любучанской школы Татьяна Кузнецова.

Педагог Татьяна Кузнецова о социальной ипотеке узнала от директора и коллег в Любучанской школе, где она трудится.

«Вопрос об ипотеке стал для меня достаточно острым. Мне уже скоро 30 лет, и до этого я жила на съемном жилье», — поделилась девушка.

По словам учителя, сертификат она получила в июне. Это позволило Татьяне приобрести квартиру, улучшило ее самочувствие и ощущение безопасности. Квартиру молодой педагог выбрала в центре города.

«В этом районе есть все необходимое: магазины, аптеки, детские и спортивные площадки, автобусные остановки. До железнодорожного вокзала всего 15 минут», — отметила Татьяна Кузнецова.

Сертификат на жилье помог учителю оплатить половину первоначального взноса по ипотеке и стать собственницей однокомнатной квартиры площадью 34 квадратных метра. Сейчас она готовится к ремонту, новоселье девушка запланировала на следующей год.

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