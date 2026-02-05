Социальная газификация в Шатуре: работы набирают обороты

В городе Шатура активно реализуется программа социальной газификации. На улице Чехова начались работы по строительству новых газовых сетей, что станет важным шагом для повышения уровня комфорта жителей и развития городской инфраструктуры.

Проект демонстрирует впечатляющую динамику:

* уже подано 328 заявок от жителей на подключение; * 257 домов успешно подключены к газовым сетям; * начато строительство новых сетей протяженностью 300 метров — работы выполняет подрядная организация ООО «Бридж-Сервис» филиала АО «Мособлгаз» «Восток».

Эти цифры наглядно показывают, что программа востребована, а ее реализация идет в соответствии с графиком.

Как стать участником программы?

Программа догазификации объявлена бессрочной — подать заявку можно в любой момент. Однако для участия необходимо соответствовать трем ключевым критериям:

1. Право собственности и регистрация. У вас должен быть капитальный дом и земельный участок, оформленные в собственность и зарегистрированные в ЕГРН. 2. Расположение в зоне газификации. Объект должен находиться в населенном пункте, где уже проложены газораспределительные сети. 3. Личное использование. Газ должен применяться для бытовых нужд, а не в коммерческих целях.

Если вы соответствуете перечисленным критериям, не откладывайте подключение. Сделайте первый шаг к комфортному дому уже сегодня: перейдите на официальный сайт «Мособлгаза» и подайте заявку онлайн.