Социальная газификация началась в деревне Ильино в Воскресенске

Программа социальной газификации стартовала в деревне Ильино. Жители населенного пункта, планирующие провести газ в свой дом, смогут подать заявки на подключение.

Компания «Мособлгаз» начала строительство газовых сетей в деревне по региональной, губернаторской программе газификации в 2026 году. В настоящее время в населенном пункте проложено больше восьми километров газовых сетей среднего и высокого давления. Новая инфраструктура позволит газифицировать больше 50 домов в Ильине.

Подать заявку на бесплатное подведение газа к земельным участкам с последующей газификацией дома можно на официальном сайте АО «Мособлгаз», через приложение «Личный кабинет клиента АО „Мособлгаз“», на портале Единого оператора газификации.

Льготные категории населения должны подавать заявки только через портал РПГУ.