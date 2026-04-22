Более 3 тысяч деревень и сел газифицировали в Подмосковье за 5 лет

Пять лет назад в России стартовал президентский проект «Социальная газификация». За это время Московская область выделилась как регион-лидер по количеству населенных пунктов, включенных в программу.

На сегодняшний день «Мособлгаз» осуществляет проект в 3210 населенных пунктах Подмосковья. Это означает, что жители этих мест могут бесплатно провести газ до границ своих участков. За пять лет к централизованному газоснабжению подключено 251 502 жителя региона.

Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил: «Юбилей программы „Социальной газификации“ — это повод гордиться достигнутым».

Кроме того, в Подмосковье действуют дополнительные меры поддержки для льготных категорий граждан. Они не только получают газ до границ бесплатно, но и оплачивают работы внутри участка, а также получают компенсацию на приобретение газового оборудования до 80 тысяч рублей. За 5 лет на таких условиях было подключено 2870 человек.

Принять участие в «Социальной газификации» могут жители населенных пунктов и садоводческих некоммерческих товариществ, расположенных в границах населенных пунктов, чьи домовладения зарегистрированы.