Сотрудницы Можайской больницы приняли участие в конкурсе водителей

Состязания провели на автоплощадке средней школы № 1. За победу поборолись шесть участниц.

Они должны были оформить автомобили и провести самопрезентацию, ответить на вопросы по правилам дорожного движения и сдать практический «экзамен» по вождению.

Победительницей стала старшая медсестра хирургического отделения Наталья Шитикова. Серебряным призером признали медсестру поликлиники Юлию Яковлеву. Третье место завоевала операционная медсестра отделения гинекологии Надежда Турукина.

Также спецпризы получили врач-терапевт приемного отделения Валерия Печникова, хирург поликлиники Наталия Соколова и начальник отдела кадров Татьяна Рогозова.

Кроме того, перед конкурсантками выступили юные инспекторы дорожного движения из школ № 1 и «Гармония». Партнерами конкурса стали «Сбербанк России» и профком Можайской больницы.