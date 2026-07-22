Сотрудницу перинатального центра наградили в Ленинском округе

В Видновском перинатальном центре 21 июля прошло вручение почетной грамоты главы муниципалитета начальнику планово-экономического отдела Елене Моргачевой. Награду вручили в день рождения сотрудницы.

Общий стаж работы Елены Моргачевой в сфере экономики и здравоохранения составляет почти 40 лет.

«Видновский перинатальный центр — это моя особая любовь и радость, здесь многие сотрудники мне стали по-настоящему близкими и дорогими людьми. Благодарю своих коллег за то, что ответственно выполняют такую сложную работу и помогают создавать доходную часть бюджета учреждения, за счет которой закупается новое оборудование и медикаменты», — отметила Елена Моргачева.

В работу отдела входит учет всех пролеченных пациентов, подготовка документов по родовым сертификатам и взаимодействие с отделом платных услуг. Деятельность планово-экономического отдела позволяет обеспечивать финансовую стабильность центра, своевременно обновлять материально-техническую базу и приобретать медикаменты, что напрямую влияет на качество медицинской помощи. Коллектив центра отличается слаженной и дружной работой, что отмечают пациенты.