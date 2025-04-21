Сотрудницу банка в Лобне наградили за спасение пенсионерки от мошенников

В Лобне наградили сотрудницу банка Ольгу Минкину, которая спасла пенсионерку. Мошенники пытались похитить у 81-летней пенсионерки 1 миллион 100 тысяч рублей. Заместитель начальника отдела МВД России, майор внутренней службы Олег Кулагин вручил ей благодарность.

Ольга Минкина заметила, что женщина пришла досрочно закрыть договор, при этом разговаривала по телефону с каким-то мужчиной и нервничала. Она решила поговорить с пенсионеркой и выяснила, что с утра ей позвонили якобы официальные лица и сказали, что она попала в нехорошую историю, заставили ее досрочно снять все деньги под угрозой перевода на нужды ВСУ. Ольга решила поговорить с аферистами, представившись дочерью, и они сразу прервали договор. Специалист банка направила данные в Службу безопасности и обратилась в полицию.

Потерпевшая рассказала, что ей позвонили через мессенджер представители «Домофон сервиса» и для замены ключей попросили сообщить код из смс. Затем с ней связались представители из якобы Роскомнадзора и сообщили, что ее персональными данными завладели и ей нужно срочно снять все деньги, принести домой и передать представителю Центрального банка. Аферисты запугивали 81-летнюю пенсионерку уголовной ответственностью.

Ольге Минкиной вручили благодарность от отдела МВД в Лобне за бдительность.