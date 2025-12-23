Сотрудница скорой помощи из Одинцова победила на областном конкурсе
Финал областного конкурса на звание лучшего работника скорой помощи 2025 года прошел 17 декабря на базе Химкинской подстанции.Часть участников выступала вне конкурса: их стаж был чуть меньше требуемого. Одна из таких — врач Одинцовской подстанции Ольга Уварова.
Победителей определяли по трем специальностям. Участниками могли стать медики, работающие по профессии не менее трех лет, — врачи, фельдшеры, медицинские сестры и братья выездных бригад, а также диспетчеры по приему и передаче вызовов.
Конкурс состоял из трех этапов: тестирование по теории, экзамен с ситуационными задачами и демонстрация практических навыков (проведение базовой сердечно-легочной реанимации, дефибрилляции и ряда других основных экстренных медицинских манипуляций). Соревнования проходили в течение четырех часов.
Одинцовский врач стала лучшей среди медиков, выступавших вне основного конкурса, — она получит денежную премию в размере 170 тысяч рублей.