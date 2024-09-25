Сотрудница Ногинского центра МЧС стала победителем конкурса наставников

Председатель женсовета Ногинского спасательного центра МЧС России Валентина Панфилова победила в номинации «Наставник специальной подготовки» на всероссийском конкурсе среди наставников патриотического воспитания «Быть, а не казаться!». Конкурс состоялся в Волгоградской области.

Этот проект инициирован по поручению президента России и организован Федеральным агентством по делам молодежи, Движением Первых и Центром «Воин».

В течение пяти дней 400 лучших наставников из 70 регионов России соревновались за звание лучшего. Участники проводили открытые уроки и мастер-классы, участвовали в круговых собеседованиях, военно-спортивном многоборье, эстафете и турнире по фиджитал-играм. Также проводился конкурс методических разработок по патриотическому воспитанию.

Победителями стали те, чьи проекты и методики были признаны наиболее результативными, передовыми и инновационными. Валентина Панфилова вошла в число лучших благодаря своим выдающимся достижениям.

Церемония награждения победителей прошла на Мамаевом Кургане. Лауреаты получили удостоверения о повышении квалификации от Центра «Воин», сертификаты программы «Больше, чем путешествие» на поездку по Российской Федерации и были включены в кадровый резерв Движения Первых и Центра «Воин».

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