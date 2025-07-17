Сотрудница галереи в Химках прошла Летнюю школу инклюзивных практик

Замдиректора картинной галереи имени Горшина в Химках Марина Раскина прошла обучение в VIII Летней школе инклюзивных практик. В этом году программа была посвящена работе с неслышащими посетителями и созданию программ на русском жестовом языке.

Летняя школа инклюзивных практик, прошедшая в восьмой раз, собрала музейных специалистов из России и Белоруссии. Участники изучали основы русского жестового языка и решали практические задачи, связанные с обеспечением доступной среды в музейном пространстве. По итогам обучения все прошли курс повышения квалификации и получили документы государственного образца. От Химок в мероприятии приняла участие заместитель директора картинной галереи имени Горшина Марина Раскина.

«Подобные мероприятия способствуют плодотворному обмену опытом с коллегами и установлению новых профессиональных связей», — прокомментировала заместитель директора картинной галереи имени Горшина Марина Раскина.

Отметим, что в Химкинской галерее уже реализуется один из успешных инклюзивных проектов — «Касаясь искусства». Инициатива вошла в число десяти лучших проектов программы «Капитаны культуры». Проект позволяет людям с нарушением зрения изучать экспонаты через тактильный контакт. Его куратором выступает директор галереи Марина Самбур.