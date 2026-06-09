Сотрудница АПК из Воскресенска победила на этапе всероссийского конкурса

На предприятии в защищенном грунте выращивают свежие овощи: томаты, огурцы, зеленные культуры, которые широко представлены в торговых сетях.

Мария Бочарова из Воскресенска победила в номинации «Суперженщина». У нее — более 15 лет стажа работы в агропромышленном комплексе, а штат под ее руководством превышает тысячу человек. Мария увеличила экономические показатели и внедрила цифровое управление ключевыми процессами — от водоснабжения до микроклимата теплиц. Особое внимание уделяется подготовке кадров: выстроена система «школа — вуз — трудоустройство в компанию», активно развивается работа с молодежью.

Торжественное награждение победительниц пройдет 7 августа на главной аграрной выставке региона «День поля Московской области».