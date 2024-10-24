Сотрудница администрации Подольска стала призером всероссийского конкурса

Главный эксперт Комитета по делам молодежи администрации городского округа Подольск и председатель местной организации «Российский союз молодежи» Ольга Жукова завоевала второе место в номинации «Руководитель детской/молодежной общественной организации 18-35 лет» на престижном всероссийском конкурсе «Лидер XXI века». Конкурс проходил в Казани, где собрались 64 активных лидера со всей страны.

Участники обсуждали актуальные вопросы, участвовали в дискуссиях с известными личностями и выдвигали предложения по развитию общественных инициатив и улучшению положения молодежи в России.

«Благодарю всех, кого повстречала на пути, кто сделал вклад в мое становление. С гордостью за нашу общественную организацию и деятельность. Быть в тройке лучших среди лучших со всей России — это значит еще раз убедиться в том, что я все правильно делаю!» — отметила Ольга Жукова.

Конкурс «Лидер XXI века» проводится в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование». Этот проект нацелен на поддержку и развитие молодёжных инициатив, а также на формирование патриотического сознания у молодого поколения.

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