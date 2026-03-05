Глава Химок поздравила сотрудниц скорой помощи с 8 Марта

Глава Химок Инна Федотова посетила Химкинскую подстанцию скорой помощи 4 марта, чтобы поздравить сотрудниц с наступающим Международным женским днем. Встречу провели с утра, чтобы не отвлекать медиков от работы.

К поздравлению присоединились заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев, лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов и воспитанники военно-патриотического клуба «Сова». Медикам вручили цветы и пожелали здоровья, благополучия и семейного тепла.

Инна Федотова отметила, что женщины-медики ежедневно проявляют мужество и стойкость, их труд требует не только профессиональных знаний, но и огромной самоотдачи.

«Особенно хочется сказать слова благодарности женщинам, которые встречают праздник на смене — в машинах скорой помощи, на вызовах, рядом с теми, кому нужна помощь. Вы ежедневно дарите людям самое ценное — надежду и жизнь. Пусть в вашей работе будет больше спокойных дней, а дома вас всегда ждут тепло, забота и любовь!», — сказал Александр Васильев.

На подстанции работают 15 бригад: реанимационные, педиатрические, врачебные и фельдшерские. Только в прошлом году специалисты приняли почти 85 тысяч вызовов.