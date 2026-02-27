Сотрудниц сферы ЖКХ в Подмосковье пригласили на конкурс профмастерства

Прием заявок на всероссийский конкурс «Краса ЖКХ» завершается 27 февраля. В МинЖКХ Подмосковья пригласили сотрудниц профильных организаций принять участие в состязании.

Конкурс дает возможность заявить о себе женщинам, которые трудятся в ЖКХ. На него пригласили специалистов отрасли, которые трудятся в сферах ресурсоснабжения, управления многоквартирными домами, благоустройства, а также студентов профильных направлений.

Подать заявку можно на электронную почту krasazhkh@mail.ru.

Конкурс «Краса ЖКХ» — это профессиональное состязание, подчеркивающие значимость и престиж работы в отрасли. Глава МинЖКХ Подмосковья Кирилл Григорьев отметил, что женщины трудятся на водоканалах региона наравне с мужчинами и постоянно решают сложные задачи.

Итоги конкурса подведут 28 марта.