Сотрудниц предприятия по производству шевронов поздравили с 8 Марта в Павловском Посаде

Первый заместитель главы Павлово-Посадского округа Сергей Балашов и активисты «Молодой гвардии» накануне 8 Марта посетили компанию «Лента Текс», чтобы поздравить женщин-сотрудниц с наступающим праздником. Визит также стал поводом ознакомиться с производством предприятия, которое выпускает востребованную продукцию для легкой промышленности и регулярно оказывает гуманитарную помощь участникам СВО.

Визит объединил праздничную миссию — поздравление женщин с цветами — и знакомство с производством предприятия, которое с 2013 года выпускает жаккардовые этикетки, шевроны, тесьму и эластичные ленты, востребованные далеко за пределами округа.

Сергей Балашов поблагодарил коллектив за труд и особо отметил вклад руководства компании в поддержку участников СВО: генеральный директор Дмитрий Казбеков регулярно организует сбор гуманитарной помощи и лично выезжал в зону спецоперации. Часть сотрудников фабрики — переехавшие из Северодонецка.

«Дорогие женщины! Спасибо за ваш труд. Крепкого здоровья, счастья и мирного неба над головой!» — обратился к работницам Сергей Балашов.