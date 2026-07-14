Сотрудниц предприятий АПК Подмосковья пригласили на конкурс профмастерства

Женщин, работающих в агропромышленном комплексе Подмосковья, приглашают принять участие в региональном этапе всероссийского конкурса «А ну-ка, девушки!». Конкурс призван отметить профессиональные достижения специалистов, чей труд играет важную роль в развитии сельского хозяйства и других отраслей реального сектора экономики.

Отрасль требует не только современных технологий и техники, но и высокой квалификации, ответственности, внимательности и умения находить решения в самых разных производственных ситуациях. Именно эти качества ежедневно демонстрируют женщины, работающие в агропромышленном комплексе региона.

Участницы смогут побороться за победу в двух номинациях. Первая — «А ну-ка, девушки!» — предназначена для женщин в возрасте от 20 до 35 лет, а вторая — «А ну-ка, девушки! Наставницы» — для опытных сотрудниц от 36 до 60 лет, которые не только успешно работают в отрасли, но и передают свои знания молодым специалистам.

Во время очного этапа конкурса жюри будет оценивать не только профессиональные компетенции конкурсанток и результаты их работы, но и умение презентовать себя, раскрыть творческий потенциал и рассказать о своей профессии. По мнению организаторов, конкурс станет площадкой для обмена опытом, популяризации профессий агропромышленного комплекса и привлечения молодежи в отрасль.

Прием заявок на региональный этап продлится до 31 августа. Подробная информация об условиях участия, порядке подачи документов и этапах конкурса размещена на официальном сайте организаторов.