Сотрудниц пожарно-спасательной части наградили в Подольске

Этот день стал особенным для представительниц прекрасного пола, работающих в Подольской пожарной части. В честь профессионального праздника, Дня государственного пожарного надзора, прошла торжественная церемония награждения сотрудниц отдела надзорной деятельности и профилактической работы.

«Отдельно хочется поздравить наших ветеранов. Потому что люди, которые уходят у нас на пенсию, продолжают свой путь и продолжают работать в целях обеспечения пожарной безопасности», — сказал Михаил Трофимов.

Заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы городского округа Подольск Михаил Трофимов пожелал виновницам торжества крепкого здоровья и терпения в этой нелегкой работе

Поздравить сотрудников части приехал начальник управления безопасности Андрей Крючков. За безупречную службу были награждены отличившиеся работники — им вручили почетные грамоты и медали.

Дочь военного Валерия Должикова с детства мечтала пойти по стопам отца и занимается любимым делом уже семь лет. Девушка очень довольна своим выбором. «Будем стремиться, чтобы наград было больше», — сказала Валерия.

Медаль за безупречную службу третьей степени вручили Веронике Медведицковой. В ее семье служба в МЧС тоже дело семейное. Муж уже 20 лет работает в этой сфере, но в столице.

На базе учреждения есть собственный музей. В нем и проходило торжественное награждение. В экспозиции представлены предметы пожарной атрибутики и детские поделки. Экскурсии здесь проводят для школьников и студентов.