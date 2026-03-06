Сотрудниц МВД России поздравили с 8 Марта в Балашихе

В преддверии Международного женского дня, который отмечается 8 марта, глава городского округа Балашиха, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Юров вместе с представителями Молодой Гвардии поздравил женский коллектив Межмуниципального управления МВД России «Балашихинское». Это мероприятие стало хорошей традицией, подчеркивающей важность роли женщин в правоохранительных органах.

Среди приглашенных гостей были депутат Государственной Думы РФ Александр Толмачев, глава городского округа Реутов Алексей Ковязин и начальник управления Михаил Москаленко. В ходе мероприятия более 80 женщин получили цветы и подарки в знак признания их труда и профессионализма.

«Дорогие женщины, поздравляю вас с наступающим 8 Марта! Желаю, чтобы в душе всегда была весна, рядом были надежные мужчины, которые поддерживают и помогают в службе. Спасибо вам за профессионализм и вашу непростую работу во благо Балашихи, Реутова, Подмосковья и всей нашей страны. Любви, тепла и счастья», — сказал Юров.

Межмуниципальное управление МВД России «Балашихинское» является крупнейшим подразделением в Московской области по численности сотрудников. Более тысячи работников обеспечивают правопорядок и безопасность жителей Балашихи и соседних территорий. Женщины, работающие в этом управлении, играют ключевую роль в поддержании общественного порядка и защите прав граждан, что делает их вклад особенно значимым.

Такое внимание к женщинам в правоохранительных органах подчеркивает не только важность их работы, но и необходимость создания комфортных условий для их профессиональной деятельности. Важно помнить, что каждый день они сталкиваются с вызовами, которые требуют не только профессиональных навыков, но и человеческой стойкости.