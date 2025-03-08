Сотрудниц МФЦ поздравили с 8 Марта в Балашихе

Добровольцы регионального ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» в Балашихе устроили приятный сюрприз для сотрудников МФЦ города, поздравив их с Международным женским днем. В этот прекрасный день они подарили представительницам прекрасного пола букеты тюльпанов, наполнив атмосферу праздника теплом и радостью.

Волонтеры из школы № 26, расположенной в микрорайоне Авиаторов, пришли поздравить сотрудниц МФЦ с 8 марта. Это праздничное мероприятие стало частью акции «Твори добро, Балашиха», которая уже на протяжении восьми лет реализуется в округе.

Совместно со спонсорами и меценатами волонтеры вручают подарки не только нуждающимся, но и членам семей участников СВО, а также работникам и жителям Балашихи. Эта акция подчеркивает важность заботы о людях и сплоченности сообщества, создавая атмосферу доброты и взаимопомощи.