Сотрудниц института противопожарной обороны МЧС в Балашихе поздравили с 8 Марта

Сергей Юров отметил важность и профессионализм женщин в этом, казалось бы, мужском деле, подчеркнув, что их труд играет ключевую роль в обеспечении безопасности жителей округа.

«Я был приятно удивлен, узнав, что большая часть вашего коллектива состоит из женщин. Ваши достижения и преданность делу заслуживают глубокого уважения! Желаю вам успехов в службе, а также находить время для себя и своих близких. Пусть в вашей жизни будет место для любви, тепла и настоящего женского счастья. С праздником!» — сказал Юров.

Директор ВНИИПО МЧС России Андрей Сивенков также подчеркнул важность женского коллектива в решении сложных задач, связанных с безопасностью страны.

«Наши женщины-ученые проводят уникальные исследования в области пожарной безопасности. В нашем институте работают кандидаты наук, эксперты и специалисты различных уровней. Выражаю искреннюю благодарность за ваш труд!» — добавил Сивенков.

В ходе мероприятия три сотрудницы института были награждены благодарственными письмами от главы города и Совета депутатов, почетными грамотами от министра МЧС России Александра Куренкова, а также памятными медалями «85 лет ВНИИПО МЧС России». Одной из сотрудниц было присвоено очередное специальное звание.

Праздничное мероприятие завершилось яркой концертной программой, организованной с поддержкой культурно-досуговых центров «Заря» и «Радуга». Музыкальные коллективы, выступившие на концерте, получили благодарственные письма от директора ВНИИПО.