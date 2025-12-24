Сотруднику теплосети в Истре вручили грамоту Министерства энергетики Подмосковья

Сергея Репьева, начальника службы контрольно-измерительных приборов и автоматики акционерного общества «Истринская теплосеть», наградили почетной грамотой Министерства энергетики Московской области. Ее вручили за значительный личный вклад в развитие энергетического комплекса региона, многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм.

Путь Сергея Репьева в компании — это классический пример карьерного роста от рабочей специальности до руководящей должности. Он начал свою карьеру обычным слесарем контрольно-измерительных приборов и автоматики, позже получил высшее техническое образование и смог подняться до начальника ключевой технической службы в «Истринской теплосети».

Сейчас под его руководством налажено и автоматизировано оборудование 67 котельных и 17 центральных тепловых пунктов, проведены капитальные ремонты и построена новая котельная в селе Павловская Слобода.

Отметим, что это не первое его признание — в 2023 году он получил благодарность Совета депутатов Истры, а еще его портрет размещен на стенде почета округа.