Сотрудников военкомата Балашихи поздравили с профессиональным праздником

Главы Балашихи и Реутова Сергей Юров и Алексей Ковязин поздравили коллектив военкомата с профессиональным праздником — Днем сотрудников военных комиссариатов. Руководители муниципалитетов поблагодарили работников ведомства за добросовестную службу и вклад в укрепление обороноспособности страны.

В рамках торжественного мероприятия были отмечены ключевые достижения ведомства и вручены благодарственные письма и областные награды от председателя Московской областной думы Игоря Брынцалова.

«В последние годы задачи, стоящие перед военными комиссариатами страны, приобрели особый характер — это связано с проведением специальной военной операции. Вы выполняете важнейшую миссию: комплектование Вооруженных Сил, набор по контракту, поддержка семей наших героев. Каждый ваш шаг — это вклад в общую победу, в стабильность и безопасность нашей Родины. Большое спасибо за вашу работу и профессионализм», — поздравил присутствующих секретарь местного отделения «Единой России» Сергей Юров.

В Балашихе военный комиссариат расположен на улице Евстафьева, 23. Его сотрудники координируют призывников, взаимодействуют с семьями военнослужащих и учебными заведениями, организуют патриотические мероприятия, занимаются воинским учетом и обеспечивают социальную адаптацию и поддержку военных в запасе.

«Военный комиссариат — это структура, которая обеспечивает обороноспособность нашей страны. Именно вы определяете то будущее человека, которое у него будет в рядах Вооруженных сил. Это действительно тяжелая работа, с которой вы справляетесь в своем каждодневном труду. Искренне благодарю вас за это», — отметил Алексей Ковязин.

На текущий момент в военном комиссариате работает более 80 человек, среди них 14 — участники СВО. Еженедельно за услугами военкомата обращаются более 2 500 граждан.