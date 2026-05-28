Сотрудников УТНКР наградили за работу в новых регионах

Генеральный директор Управления технического надзора капитального ремонта Московской области Максим Гущин провел в Мариуполе рабочую встречу со специалистами, которые занимаются выполнением задач в воссоединенных регионах. Участники обсудили вопросы восстановления объектов и важные направления работы.

Отличившихся специалистов наградили благодарственными письмами. Министр ЖКХ Московской области Кирилл Григорьев обратил внимание, что работа сотрудников УТНКР колоссально важна, но при этом часто остается в тени.

«При тех сложных условиях, в которых вам пришлось трудиться, проявленные вами качества вызывают искреннее восхищение», — отметил он, обращаясь к экспертам стройконтроля.

Благодарности УТНКР получили руководитель проекта Александр Тюгин и главный эксперт Александр Савенко. Благодарственные письма вручили руководителю проекта Александру Татаринову, главному эксперту Вадиму Сендецкому, главному специалисту Ирине Бобковой, Тимуру Самойленко и Елене Синельниковой.