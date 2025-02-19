Сотрудников центра контрактников в Балашихе наградили ко Дню защитника Отечества

За высокий профессионализм Мособлдума наградила инструкторов и операторов учебно-тренировочного комплекса Центра по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям из Балашихи, а также офицеров пункта отбора на военную службу по контракту. Всех ко Дню защитника Отечества отметили почетными грамотами.

В торжественном церемонии приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, глава городского округа Сергей Юров, президент Ассоциации социальной защиты подразделений специального назначения «Братство краповых беретов „Витязь“» Сергей Лысюк и Герой России Иван Клещерев. Для гостей праздника также провели экскурсию по Центру по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям. Им показали местную казарму и спортзал, в котором оборудовали трассу под тренировки с беспилотниками. Помимо этого, гости увидели учебные классы, где проводят курсы начальной военной и огневой подготовки, тактической медицины и не только.

«Спасибо всем, кто каждый день делает в тылу все для подготовки наших воинов, наших контрактников, всех тех, кто сидит в этом зале и принял для себя решение — защищать Родину. Хочу пожелать всем здоровья, бодрости духа и победы! С наступающим праздником, с Днем защитника Отечества!» — сказал Игорь Брынцалов.

В пункте отбора на военную службу добровольцы могут оформить необходимые документы, пройти медкомиссию и получить справки о льготах и выплатах. Для будущих военнослужащим здесь предусмотрели питание и проживание. С бойцами проводят занятия опытные инструкторы и ветераны боевых действий.

Московский областной пункт отбора граждан на военную службу по контракту открылся по поручению губернатора региона Андрея Воробьева в апреле 2023 года.