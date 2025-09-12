Сотрудников спортивной школы наградили в Одинцове

В Одинцовском Волейбольном центре прошло награждение сотрудников спортивной школы «Одинцово», которые особо отличились по итогам минувшего спортивного сезона. Лучшим работникам были вручены почетные грамоты главы муниципалитета и Комитета физической культуры и спорта окружной администрации.

Заслуженный тренер России Андрей Кислухин получил почетную грамоту главы Одинцовского городского округа. Почетных грамот Комитета физической культуры и спорта окружной администрации удостоены тренер-преподаватель, мастер спорта международного класса Юлия Воробьева, аккомпаниаторы-концертмейстеры Маргарита Лукина и Элла Пушкарева. Все они представляют отделение «Фигурное катание».

Также почетными грамотами Комитета физической культуры и спорта награждены тренеры отделения «Футбол» спортшколы «Одинцово» Дмитрий Вахрамеев, Валерий Ефременков, Александр Кирпичев и Денис Курдяев.