Сотрудников соцзащиты наградили в Чехове в День социального работника
В День социального работника прошла торжественная церемония награждения сотрудников Окружного управления социального развития № 16 Министерства социального развития Московской области. На мероприятии присутствовали заместитель главы Чехова Вадим Шевырев и председатель Совета депутатов Галина Козина.
За многолетний и добросовестный труд специалистам вручили почетные грамоты и благодарственные письма от имени главы округа Михаила Собакина, а также награды от Совета депутатов Чехова.
Представители власти отметили, что помощь людям остается приоритетной задачей органов социальной защиты. В основе их работы лежит милосердие. Сотрудники этой сферы помогают обрести веру в главные жизненные ценности.
День социального работника 27 октября 2000 года учредил президент России Владимир Путин. С тех пор он ежегодно отмечается 8 июня.