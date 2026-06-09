Сотрудников соцзащиты наградили в Чехове в День социального работника

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

В День социального работника прошла торжественная церемония награждения сотрудников Окружного управления социального развития № 16 Министерства социального развития Московской области. На мероприятии присутствовали заместитель главы Чехова Вадим Шевырев и председатель Совета депутатов Галина Козина.

За многолетний и добросовестный труд специалистам вручили почетные грамоты и благодарственные письма от имени главы округа Михаила Собакина, а также награды от Совета депутатов Чехова.

Представители власти отметили, что помощь людям остается приоритетной задачей органов социальной защиты. В основе их работы лежит милосердие. Сотрудники этой сферы помогают обрести веру в главные жизненные ценности.

День социального работника 27 октября 2000 года учредил президент России Владимир Путин. С тех пор он ежегодно отмечается 8 июня.