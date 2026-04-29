Сотрудников скорой помощи поздравили с праздником в Солнечногорске

Заместитель главы Ирина Тишина и председатель совета депутатов Марина Веремеенко выразили благодарность медикам за профессионализм, ответственность и самоотверженность. Они отметили, что работники скорой помощи заботятся о жизни и здоровье жителей.

«Ваш труд — это ежедневный подвиг: вы спешите на помощь в любое время суток, действуете быстро и точно, дарите людям надежду и спасаете жизни. Отдельное спасибо — заведующему нашей подстанцией Артему Рахманову. Под его руководством коллектив показывает высокий профессионализм и сплоченность, а это значит, что жители нашего округа могут быть уверены: помощь придет вовремя», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

На мероприятии выступили солисты Сергей Козлов, Наталья Курилина и Светлана Карымшакова. Они исполнили композиции «Ангелы в белых халатах», «Дорогами добра» и «С праздником».

На Солнечногорской подстанции работают 177 человек, из них 107 — медицинские работники, а также водители, диспетчеры и хозяйственный персонал. На Крюковской подстанции трудятся 70 медицинских работников и 27 водителей. За год они выполняют более 35 тысяч выездов по всему округу. Ежедневно на вызовы реагируют до 13-15 бригад.

Заведующий Солнечногорской подстанцией скорой медицинской помощи Артем Рахманов ранее в апреле получил областную награду от губернатора Московской области Андрея Воробьева. Событие прошло в Доме правительства Московской области во время II межрегионального съезда специалистов скорой медицинской помощи с международным участием «Вызов Подмосковья — 2026. Скорая помощь и клинические рекомендации. От теории к практике».