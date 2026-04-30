Сотрудников скорой помощи наградили к профессиональному празднику в Подольске

«Вы действительно для меня коллеги, потому что я свой трудовой путь начинал на скорой помощи. Здоровья вам, улыбок, счастья, не выгорайте! Несите добро, и благодарных вам пациентов», — обратился к виновникам торжества Евгений Градсков.

Благодарные пациенты — лучшая награда для врача, ведь в день они делают около 300 выездов. Не только фельдшеры совершают подвиги, но и диспетчеры. Елена Радушина работает на станции скорой помощи с 2022 года. В ее семье сложилась настоящая медицинская династия. Бабушка была военным хирургом, а младшая сестра поступила в медицинский институт вслед за сестрой и уже работает на станции скорой помощи в столице. На вопрос, что для Елены главное в профессии, она ответила, не задумываясь: «Желание помочь людям на том конце провода, пока наши бригады мчат на вызов».