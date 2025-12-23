Сотрудников сферы здравоохранения наградили по итогам года в Балашихе

В торжественной церемонии награждения, прошедшей в Балашихе, приняли участие глава городского округа Сергей Юров, главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова, директор отдела развития розничного бизнеса ПАО «Банк ВТБ» Ольга Панина и сотрудники медицинских учреждений округа. В рамках мероприятия более 40 врачей получили благодарственные письма за заслуги и достижения в 2025 году.

Глава округа Сергей Юров поздравил коллектив с наступающим Новым годом и выразил благодарность за самоотверженный труд врачей.

«Ваш ежедневный самоотверженный труд невозможно измерить цифрами — он поистине бесценен. От имени всех жителей округа выражаю вам искреннюю благодарность за вашу нелегкую и важную работу», — отметил Сергей Юров.

Балашихинская больница — одно из крупнейших медицинских учреждений Подмосковья, объединяющее несколько стационаров и поликлиник. Более полумиллиона человек получают здесь медицинскую помощь. В 2025 году в больнице работают 885 врачей: 697 специалистов узкой направленности, 194 терапевта и 137 педиатров.